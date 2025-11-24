Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто высказался об игроке "Локомотива" Алексее Батракове.

"Хочу ли я, чтобы он к нам перешёл? Нет, Батраков не нужен "Краснодару". У нас очень хорошие игроки. Те футболисты, которые сейчас есть в команде — уже сильная основа для достижения результата", - цитирует Аугусто "Советский Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.