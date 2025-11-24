Дзюба не удивился уходу Карпина из «Динамо»

Артем Дзюба: «Не удивился уходу Карпина, хотя ждал, что это случится зимой»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что не удивился уходу Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».
Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «бело‑голубых» был назначен Ролан Гусев. В воскресенье москвичи в домашнем матче 16‑го тура МИР РПЛ обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.
— Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал, что это скорее зимой случится, — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».
«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Следующий матч команда проведет с грозненским «Ахматом» 30 ноября.
