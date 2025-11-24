Футбольный агент: Батракову не стоит ехать в Европу

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в европейский клуб.

"Думаю, что не стоит ехать. Он хороший футболист, ничего не хочу сказать, но если он уедет куда-нибудь, то "Локомотив" превратится в ничто. Он еще молодой, в Европе другая интенсивность и так далее. Мое мнение — вокруг Батракова должен строиться "Локомотив". Если у "Локомотива" есть желание выиграть трофей, то они должны строить вокруг него команду", - цитирует Селюка сетевое издание "СП".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.

После 16 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным очком в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1).