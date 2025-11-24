В Испании восхитились российским игроком

Испанское спортивное издание Sport.es опубликовало статью о полузащитнике московского «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове, отметив, что игрок может заинтересовать «Барселону».

«Алексей играет в атаке и самообладанием напоминает Месси. Лицом к воротам он так же [разрушительным], как Левандовски, а перед штрафной так же опасен, как Вальверде. Сейчас, когда у Левандовски заканчивается контракт, «Барселоне» может понадобиться атакующий футболист. И Батраков может быть ей интересен», — указано в материале.

В ноябре стало известно, что трансферная стоимость Батракова оценивается €37-43 млн. При этом он уступает по этому показателю футболисту ЦСКА Матвею Кисляку, чью трансферную стоимость оценили в €38-45 млн.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.