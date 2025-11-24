Выяснилось, почему Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом из-за проблем в отношениях с главным тренером Хаби Алонсо.

Как утверждает The Athletic со ссылкой на три источника, в конце октября 25-летний футболист сборной Бразилии во время встречи с президентом «Мадрида» Флорентино Пересом сообщил ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, пока его отношения с Алонсо остаются напряженными и сложными.

Это случилось после того, как бразилец крайне эмоционально отреагировал на замену в матче с «Барселоной» (2:1). Он размахивал руками и высказывался, уходя с поля («Да ну на хрен, я уйду из команды, мне лучше уйти»). Вингер не пожал руку Алонсо и ушел прямо в раздевалку, но потом вернулся.

Винисиус пришел на встречу к Пересу, чтобы извиниться за свое поведение. Там также обсуждалось будущее игрока, который дал понять, что считает продление контракта не лучшим вариантом из-за отношений с Алонсо. С тех пор ситуация не изменилась.

Источники, близкие к бразильцу, неоднократно сообщали The Athletic о его опасениях по поводу Алонсо, который был назначен вместо возглавившего сборную Бразилии Карло Анчелотти. За первые три месяца нового сезона напряжение только возросло. Теперь это тема ежедневных дискуссий как внутри клуба, так и за его пределами.

Считается, что истоки напряженности между игроком и Хаби кроются в матче «Реала» с «Пари Сен-Жермен» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Алонсо тогда планировал посадить Винисиуса в запас, но травма Трента Александера-Арнольда вынудила его изменить план, и бразилец все же вышел в стартовом составе, но на правом фланге, а не на своем любимом левом.

Винисиус считает, что Алонсо несправедлив к нему. Футболист опубликовал в социальных сетях пост с извинениями после поведения в класико, он не назвал имени тренера, хотя и упомянул несколько других человек, включая Переса. Источники, близкие к бразильцу, заявили, что это был преднамеренный шаг. Это вызвало всеобщее удивление в клубе, в том числе среди тренеров, поскольку Алонсо присутствовал, когда игрок лично извинился перед командой на тренировочной базе «Мадрида».

Алонсо неоднократно говорил об отношениях с Винисиусом на пресс-конференциях. Он подчеркивал, что между ними нет личных конфликтов, что ротация состава важна для команды.

Действующий контракт Винисиуса со «сливочными» рассчитан до конца июня 2027 года. Переговоры о его продлении начались в январе, но зашли в тупик из-за неспособности сторон достичь соглашения.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика выступлений – здесь.