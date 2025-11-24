Абаскаль поделился историей о Симоняне

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как пригласил Никиту Симоняна на разговором с футболистами красно-белых. Накануне легендарный экс-футболист московского клуба ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Никита Симонян был очень приятным человеком и первоклассным профессиональным игроком. Однажды он пришёл на тренировку: это был момент, когда наши нападающие упускали много моментов, и я пригласил его поговорить с ребятами. Симонян был очень скромным. Он любил «Спартак», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.