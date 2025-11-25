Президент Ливана предоставил гражданство главе ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино удостоен гражданства Ливана за вклад в развитие этого вида спорта в арабской стране. Об этом объявил во вторник президент республики Джозеф Аун, который принял главу ФИФА во дворце Баабда.

Как говорится в сообщении президентской пресс-службы, ливанский руководитель поблагодарил Инфантино "за поддержку проектов по расширению футбольной инфраструктуры, которую он оказывает на протяжении многих лет".

В ходе встречи Инфантино вручил президенту Ауну официальный мяч чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, а также логотип ФИФА и футболку с номером 10.

Газета L'Orient Le Jour отмечает символический характер решения о предоставлении главе ФИФА гражданства Ливана, поскольку сопровождавшая его супруга Лина аль-Ашкар является ливанкой. После переговоров во дворце Баабда Инфантино заявил, что ФИФА планирует построить в Бейруте стадион международного уровня.

В свою очередь президент Аун пообещал предоставить землю под строительство современной тренировочной базы для ливанской сборной и штаб-квартиры Ливанской футбольной ассоциации. Сборная Ливана участвовала в Кубке Азии в 2024 году, который проходил в Катаре, и не смогла пробиться в 1/8 финала.