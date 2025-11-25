Губерниев раскрыл секрет долголетия Симоняна

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл секрет долголетия лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна, ушедшего из жизни в 99 лет. Его слова приводит aif.ru.

© Lenta.ru

Губерниев заявил, что Симонян до последних дней сохранял живой интерес ко всему происходящему и активную умственной деятельности. Он отметил, что Симонян был бережен к себе, интеллигентен и обладал театральным складом ума.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян уточнил, что прославленного футболиста госпитализировали 20 ноября.

Союз европейских футбольных ассоциаций выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Симоняна. В организации также высказали слова поддержки родным и близким прославленного спортсмена.