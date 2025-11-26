Юран рассказал о задержках зарплаты в турецком клубе

Проблемы с выплатами зарплаты в турецком футбольном клубе "Серик Беледиеспор" серьезно повлияли на мотивацию игроков и на решение россиянина Сергея Юрана покинуть пост главного тренера команды. Об этом Юран рассказал "Спорт-Экспрессу".

Юран возглавлял "Серик Беледиеспор" с 1 июля по 29 октября. В середине июня владельцем "Серик Беледиеспор" стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат.

"К сентябрю уже накопились долги по выплатам за три месяца, нам обещали, что все долги погасят, но никаких подвижек, - сказал Юран. - Игроки подошли ко мне, объяснили, что им нужно содержать семьи, выплачивать кредиты, попытался на время их успокоить, пообещал поговорить с руководством, парни смогли сосредоточиться на работе. В октябре футболисты вновь подошли ко мне и заявили, что намерены бойкотировать тренировки. Я их понял, вошел в положение".