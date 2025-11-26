Неймар больше не сможет сыграть в 2025 году

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму мениска левого колена, и ожидается, что он не сыграет больше в 2025 году. Об этом сообщает Globo.

© Газета.Ru

По информации СМИ, почувствовал боль в левом колене накануне матча 35-го тура бразильской Серии А с «Интернасьоналом» и не сыграл в матче. Изначально предполагалось, что форвард пропустит всего одну встречу, однако повреждение оказалось серьезнее.

Неймар не сумеет помочь команде в решающих встречах в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

25 июля 2025 года бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.