Черчесов установил личный антирекорд

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов после поражения от "Рубина" впервые в карьере четыре раза подряд проиграл матчи РПЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Отмечается, что всего на счету Черчесова 156 матчей в чемпионате России. В последний раз под его руководством "Ахмат" побеждал 27 сентября в матче 10-го тура РПЛ с "Акроном". В тот день грозненская команда разгромила тольяттинцев со счетом 3:0. После этого команда Черчесова потерпела поражение от "Краснодара" (0:2), "Сочи" (2:4), "Балтики" (0:2), "Спартака" (1:2) и "Рубина" (0:1), а также сыграла вничью с московским "Динамо" (2:2).

Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых матчах РПЛ.

На данный момент "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После 16-ти туров команда набрала 16 очков.