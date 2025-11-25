С Россией готова сыграть еще одна африканская страна

Президент Федерации футбола Анголы Алвеш Симоеш высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

"Матч со сборной России возможен в следующем году. Мы без проблем могли бы сыграть в России. Наша команда ищет соперников, и мы готовы рассмотреть предложение от российской стороны сыграть с нами", - цитирует Симоеша Sport24.

В ноябре текущего года национальная команда России провела две домашние товарищеские встречи - с Перу (1:1) и Чили (0:2). Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

На данный момент Россия располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА, Ангола в этом списке занимает 89 строчку, находясь ниже Болгарии, Сирии и Новой Зеландии.