Умер ветеран "Динамо" и "Факела" Сергей Крестенко

Победитель Кубка СССР по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Крестенко умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба воронежского "Факела", в Союз ветеранов которого входил Крестенко.

Причина смерти не называется.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, а также всем болельщикам футбольного клуба "Факел", - говорится в сообщении.

Крестенко 69 лет. По ходу игровой карьеры он выступал за московские "Торпедо", "Локомотив", "Спартак" и "Динамо", с которым выиграл Кубок СССР в 1977 году. Вместе со "Спартаком" стал серебряным призером чемпионата СССР (1981). В составе красно-белых в том же сезоне дошел до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, где московская команда проиграла испанскому "Реалу" (0:0, 0:2). В первой встрече он вышел на замену по ходу второго тайма.

Также Крестенко защищал цвета воронежских "Факела" и "Стрелы". После этого работал тренером в ряде воронежских клубов, включая "Факел", в котором трудился с 2002 по 2008 год.