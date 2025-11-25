Экс-тренеру сборной Дании поставили страшный диагноз

У бывшего главного тренера футбольных сборных Норвегии, Дании и Исландии Оге Фритьофа Харейде диагностирован рак мозга. Об этом рассказал сын специалиста в комментарии NRK.

Харейде-младший рассказал, что первые симптомы появились у его отца в июле 2025 года. Специалист принял участие в матче звезд клуба «Мольде», в составе которого играл часть своей футбольной карьеры, и после этого вместе со своей семьей обратился в больницу, где медики обнаружили у него рак мозга.

«У него был обнаружен рак мозга. Это стало шоком для меня и для всей семьи. Ему удается говорить, но у него проблемы с речью. Это происходит в результате сочетания болезни и лекарств», — поделился сын тренера.

Кроме национальных сборных Норвегии, Дании и Исландии Харейде в своей тренерской карьере работал с норвежскими «Мольде», «Русенборгом» и «Викингом», а также с датским «Брондбю», шведскими «Хельсингборгом», «Мальмё» и «Эргрюте». Во время карьеры игрока он защищал цвета норвежских «Хёдда» и «Мольде», а также выступал в «Манчестер Сити» и «Норвич Сити».