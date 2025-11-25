Защитник «Краснодара» интересен бразильскому клубу

Защитник "Краснодара" Диего Коста попал в сферу интересов бразильского "Атлетико Паранаэнсе".

Об этом сообщает журналист Габриэл Са. По информации источника, бразильский клуб может подготовить трансферное предложение "Краснодару" в ближайшее время.

26-летний защитник играет в российском клубе с лета 2024 года. Испанский и бразильский футболист перешел в "Краснодар" из "Сан-Паулу". Его трансфер обошелся "быкам" в 7,5 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение Косты с клубом рассчитано до июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов.

В сезоне-2025/26 Коста принял участие в 18-ти матчах за "Краснодар" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. "Краснодар" на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками.