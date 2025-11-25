Гендиректор ЦСКА высказался о ситуации с делом полузащитника Влашича

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «Матч ТВ» назвал парадоксальной ситуацию с делом полузащитника Николы Влашича и защитника Бруно Фукса, когда ФИФА встала на сторону российского клуба.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) полностью удовлетворила требования московского ЦСКА по выплатам за трансферы Влашича и Фукса. В апреле 2023 года ЦСКА объявил, что ФИФА обязала английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход хорвата Влашича, который состоялся в 2021 году. Бразильский «Атлетико Минейро» выкупил трансфер защитника Фукса у ЦСКА в декабре 2024 года.

— Как восприняли решение ФИФА полностью удовлетворить требования ЦСКА по выплатам за Влашича и Фукса?

— Это парадоксально. ФИФА дважды встает на сторону ЦСКА, считает, что никаких оснований у англичан не платить нет, так как мы не под европейскими санкциями. Но по итогам решения CAS, по сути, это решение меняется. Мы будем продолжать настаивать на своем, чтобы справедливость восторжествовала, — сказал Бабаев «Матч ТВ».

ЦСКА с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче армейцы 29 ноября примут «Оренбург».

