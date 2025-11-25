Экс-футболист «Динамо» заявил, что возвращению в Россию предпочтет смерть

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной Белоруссии Геннадий Тумилович, ныне проживающий в Израиле, рассказал о тяжелой жизненной ситуации. Его слова приводит Tribuna.

Экс-футболист заявил, что находится в глубоком кризисе, однако не видит смысла возвращаться ни в Россию, ни в Белоруссию.

«Лучше сдохну здесь, на море», — подчеркнул он, отметив, что жизнь в Израиле, несмотря на все трудности, лучше, чем возвращение на родину.

Ранее Тумилович работал в России, в том числе главным тренером по пляжному футболу петербургской команды «Кристалл». В бытность игроком вратарь выступал за «Динамо» в 2000 году.

Ранее бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, ныне выступающий за Израиль, поделился подробностями жизни в стране. Спортсмен заявил, что адаптация к новым условиям далась ему непросто из-за языкового барьера, жаркого климата и высоких цен.