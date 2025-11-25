Вратарь «Динамо» Мх вступился за Fan ID

Вратарь «Динамо» Махачкала Тимур Магомедов высказал мнение по поводу Fan ID.

– Fan ID будет не только в РПЛ?

– Я нормально к этому отношусь. Ничего страшного нет.

Ты просто идентифицируешь свою личность, приходишь на стадион, болеешь. Ты же не собираешься устраивать конфликты на стадионе.

Ничего сложного и страшного в Fan ID нет. Для безопасности так будет даже лучше, никаких проблем, – сказал Тимур Магомедов.