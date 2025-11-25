Кержаков отреагировал на первый гол «Спартака», забитый россиянином

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков отреагировал на первый гол «Спартака» в этом сезоне, забитый российским футболистом. В матче 16-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли ЦСКА со счётом 1:0, единственный гол забил игравший левого защитника Игорь Дмитриев.

— Шокирует?

— Меня? То, что за «Спартак» русские не забивают? Так а когда в последнее время у них были, кроме Заболотного, нападающие русские?

— Соболев.

— Ну когда это было?

— Два года назад.

— Ну два года назад (смеётся)! А ты мне сейчас говоришь. У них в последнее время всегда атакующие футболисты иностранцы. И футболисты, которые являются лидерами команды, это иностранцы. Ну, а что здесь удивляться? Удивляет, что у них центральные защитники практически всегда иностранцы, — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».