Экс-президент «Ростова» передаст акции клуба правительству Ростовской области

Арутюнянц передаст 49% акций «Ростова» правительству Ростовской области («РБ Спорт»)
Бывший президент «Ростова» Арташес Арутюнянц передаст акции клуба правительству Ростовской области.
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Компания Арутюнянца «Лернако» владела 49% акций «Ростова». В октябре функционер покинул пост президента клуба.
Отмечается, что правительство Ростовской области владеет контрольным пакетом акций «Ростова». После передачи акций частным инвестором региональному правительству будет принадлежать 100% акций.
Царукян не понимает, почему Пимблетт так высоко в рейтинге: «Как можно победить 12-й или 13-й номер рейтинга, а потом попасть в топ-5?»
Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»
Надаль о конфликте Винисиуса с Алонсо: «Вини должен понимать, что значит быть игроком «Реала», и уважать авторитеты. Ситуацию можно исправить путем диалога, все на одной стороне»
Царукян не понимает, почему Пимблетт так высоко в рейтинге: «Как можно победить 12-й или 13-й номер рейтинга, а потом попасть в топ-5?»
Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»
Надаль о конфликте Винисиуса с Алонсо: «Вини должен понимать, что значит быть игроком «Реала», и уважать авторитеты. Ситуацию можно исправить путем диалога, все на одной стороне»