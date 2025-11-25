Арутюнянц передаст 49% акций «Ростова» правительству Ростовской области («РБ Спорт»)

Sports.ru

Бывший президент «Ростова» Арташес Арутюнянц передаст акции клуба правительству Ростовской области.

Экс-президент «Ростова» передаст акции клуба правительству Ростовской области
© ФК "Ростов"

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Компания Арутюнянца «Лернако» владела 49% акций «Ростова». В октябре функционер покинул пост президента клуба.

Отмечается, что правительство Ростовской области владеет контрольным пакетом акций «Ростова». После передачи акций частным инвестором региональному правительству будет принадлежать 100% акций.

