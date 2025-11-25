«Спартаку» предложили назначить Мостового главным тренером

Канчельскис о "Спартаке": в моем понимании искать иностранца неправильно

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис предложил московскому «Спартаку» рассмотреть кандидатуру Александра Мостового на пост главного тренера. Его слова приводит Sport24.

«В моем понимании сейчас искать иностранца будет неправильно. Все-таки можно дать доработать нашему специалисту [Романову], посмотреть его результаты и как он работает. Кто из российских тренеров подходит «Спартаку»? Уже практически все поработали там, кроме Мостового. А я в самом деле — чем черт не шутит? Что здесь такого?» — заявил он.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

