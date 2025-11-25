Надаль высказался о конфликте Винисиуса с Алонсо

Бывший теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль считает, что конфликт Винисиуса Жуниора с главным тренером Хаби Алонсо можно урегулировать.

Ранее сообщалось, что бразильский вингер во время встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом сообщил, что не хочет продлевать контракт, пока его отношения с Алонсо остаются напряженными и сложными.