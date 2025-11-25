Выяснилось, продаст ли «Зенит» Соболева зимой

«Зенит» не расстанется с нападающим Александром Соболевым этой зимой. В клубе рассчитывают на игрока.

© ФК «Зенит»

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев, летом 2024 года перебравшийся из «Спартака» за 10 млн евро, забил три мяча и отдал голевую передачу в 14 матчах. Он – четвертый бомбардир сине-бело-голубых на турнире.

При этом сообщается, что клуб могут покинуть конкуренты россиянина Лусиано (0+0 в 14 встречах РПЛ по шкале «гол+пас») и Матео Кассьерра (лучший бомбардир сезона-2023/24, 4+1 в текущем розыгрыше). Колумбийцем не раз интересовались из Европы.

Ранее сообщалось, что Соболев может на правах аренды перебраться в махачкалинское «Динамо» или «Крылья Советов» до конца сезона. Нападающий уже выступал за самарцев с 2017 по 2020 год.