Названо условие для чемпионства «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику заявил, что команда имеет все шансы стать чемпионом России по итогам сезона-2025/26, если выдаст одну хорошую серию из побед. Также футболист выразил надежду, что красно-белые смогут подняться в топ-3 турнирной таблицы до ухода на зимнюю паузу. Слова 31-летнего защитника передает Legalbet.

«Спартак» не потерял шансы на чемпионство. Нам просто нужна одна хорошая победная серия, — сказал Александер Джику. — Сейчас у нас две победы в чемпионате подряд. Хотелось бы уйти на паузу в первой тройке. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем работать».

Ганский футболист подчеркнул, что команда серьезно настроена продлить свою текущую победную серию и готова отдать ради этого все силы.

На данный момент «Спартак» одержал три победы подряд: одну — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1), еще две — в Российской премьер-лиге (РПЛ) над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

По итогам 16 туров РПЛ «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» шесть очков.