Акинфеева внесли в Книгу рекордов России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается", - написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

Акинфееву 39 лет, вратарь находится в системе армейского клуба 35 лет, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.