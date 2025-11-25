Карпин объяснил, почему ушел из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил своё решение покинуть пост наставника московского «Динамо» в ноябре 2025 года. Специалист возглавил бело-голубых прошлым летом.

— Впереди был длительный перерыв в сборной — следующий матч только в марте. Можно было сконцентрироваться на «Динамо». Почему [решили уйти]?

— Сосредоточиться только на «Динамо» вряд ли получилось бы по-любому, даже при том, что матчей [сборной] нет. И здесь главное не ноябрьские матчи сборной России, хотя их результат мог быть и другим… Здесь больше [сыграло роль] то, что происходило после октябрьских матчей. Прежде всего результаты матчей «Динамо» повлияли больше всего на это решение. И плюс ещё ноябрьская нагрузка в сборной всё это подтвердила, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».