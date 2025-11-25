Агент Головина оценил перспективы возвращения полузащитника в Россию

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

"Сашу постоянно спрашивают про возвращение в Россию. Его жизненная позиция в том, что он точно вернется в Россию и будет жить в России. А что касается футбола, когда-то он приедет и будет играть в РПЛ. Но — когда-то. Пока он играет в "Монако" и доволен своей ролью в "Монако". Действующий контракт он хочет отработать в "Монако", - цитирует агента "РБ Спорт".

Александр Головин перешел в "Монако" из ЦСКА, действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел за монегасков во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча, также на счету футболиста в 2025 году 3 матча в составе национальной команды России и 2 забитых гола.

Ранее в интервью Александр Головин заявил, что на данный момент не понимает, что ему делать дальше в профессиональной карьере. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляет петербургский "Зенит".