Защитник «Крыльев Советов» может вернуться в «Спартак»

Агент Чернова заявил, что рассматривается вопрос о возвращении футболиста в «Спартак» зимой
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может вернуться в «Спартак» зимой, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Вадим Шпинев.
Чернов, принадлежащий «Спартаку», летом перешел на правах аренды в «Крылья Советов». За это время 29‑летний защитник провел 12 матчей за самарцев и забил один гол.
— Возможно ли возвращение Никиты в «Спартак» зимой?
— Возможно. Оно рассматривается.
— Как восприняли ситуацию, когда Станкович его отстранял от тренировок?
— Он много кого отстранял и ставил крест. Пруцева, например. Того же Бабича «зачехлил». Восприняли это объективно. Сейчас, когда с нового сезона вступит в силу новый лимит, будет более ощутимо. И руководство «Спартака» к этому придет, — сказал Шпинев «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.