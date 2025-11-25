Защитник «Крыльев Советов» может вернуться в «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может вернуться в «Спартак» зимой, заявил «Матч ТВ» представитель футболиста Вадим Шпинев.

© ФК "Спартак"

Чернов, принадлежащий «Спартаку», летом перешел на правах аренды в «Крылья Советов». За это время 29‑летний защитник провел 12 матчей за самарцев и забил один гол.

— Возможно ли возвращение Никиты в «Спартак» зимой?

— Возможно. Оно рассматривается.

— Как восприняли ситуацию, когда Станкович его отстранял от тренировок?

— Он много кого отстранял и ставил крест. Пруцева, например. Того же Бабича «зачехлил». Восприняли это объективно. Сейчас, когда с нового сезона вступит в силу новый лимит, будет более ощутимо. И руководство «Спартака» к этому придет, — сказал Шпинев «Матч ТВ».

