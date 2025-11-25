ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче со "Спартаком"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча 16 тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).

"На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму. На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок "Спартака" Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря", - приводит слова Брейдо "СЭ".

В 16 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:1, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев, отличившийся точным ударом на 43 минуте встречи.

После 16 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками. Красно-белые занимают 6 место в таблице с 28 баллами в своем активе.