Карпин объяснил, с чем были связаны проблемы «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил, с чем были связаны проблемы московской команды под его руководством.

— В чем заключались требования, к которыми игроки в «Динамо» не могли привыкнуть и выполнить их?

— Здесь больше вопрос в другом. Больше не о физической стороне, а о ментальной. Когда находишься в 50-60 метрах от своих ворот, и потеря концентрация на долю секунды влияет результат — больше всего в этом [проблема]. Бывает играешь у своих ворот, когда много вокруг партнёров, которые могут твою ошибку исправить… А здесь любая ошибка может привести к опасному моменту или голу. Вот здесь психологическая или ментальная концентрация — проблемы в «Динамо» больше с этим были связаны, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».