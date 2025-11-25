«Торпедо» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Московское «Торпедо» и калининградская «Балтика» объявили стартовые составы на матч первого этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Балтика»

Игра состоится в Химках, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Стартовый состав «Торпедо»: Ростислав Солдатенко (вратарь), Данил Степанов, Сергей Бородин (капитан), Егор Данилкин, Александр Иваньков, Руслан Байтуков, Артур Галоян, Владимир Москвичев, Александр Орехов, Александр Юшин, Алексей Каштанов.

Стартовый состав «Балтики»: Иван Кукушкин (вратарь), Натан Гассама, Кевин Андраде, Кирилл Обонин, Андрей Мендель (капитан), Элдар Чивич, Юрий Ковалев, Стефан Ковач, Ираклий Манелов, Тентон Йенне, Ннамди Оффор.

В прямом эфире игру с 17:45 покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.