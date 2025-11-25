Словенский «Целе» не отпустил Риеру в «Спартак»

«Целе» отказался отпустить Альберта Риеру в «Спартак».

Как передают «Ведомости» со ссылкой на два источника, на прошлой неделе гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов и спортивный директор клуба Франсис Кахигао приезжали в Словению на встречу с руководством «Целе», чтобы обсудить возможное приглашение Риеры в «Спартак» зимой. Однако словенский клуб отказался отпустить тренера, подчеркнув, что рассчитывает на него и готовится предложить новый контракт на улучшенных условиях.

Отмечается, что «Спартак» после отказа «Целе» не вышел из переговоров и продолжит общение, как с клубом, так и с представителями Риеры.