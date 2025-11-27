Форвард «Ростова» Голенков: «Симонян — легендарная личность, его смерть — трагедия для российского футбола»

Смерть лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна стала трагедией для российского футбола, заявил «Матч ТВ» нападающий «Ростова» Егор Голенков. В воскресенье президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил «Матч ТВ», что Симонян скончался в возрасте 99 лет. — Еще недавно мы играли со «Спартаком», на стадионе чествовали Симоняна. Обсуждали, что ему 99 лет, удивились, каким он живчиком выглядел. Симонян — легендарная личность, его смерть — трагедия для российского футбола, — сказал Голенков «Матч ТВ». Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в составе «Спартака», лучший бомбардир «красно‑белых» с 160 голами. Вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны. С 1992 года занимал пост первого вице‑президента РФС. За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну было присвоено звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. В среду «Ростов» в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России в гостях победил «Нефтехимик» — 3:1. Следующим соперником «Ростова» станет махачкалинское «Динамо», игра пройдет в марте. Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.