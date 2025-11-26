«Балтика» стала лучшей командой РПЛ по важному статистическому показателю

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших команд 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, был определён лучший клуб по количеству удачных единоборств. Это калининградская «Балтика», футболисты которой выиграли 108 единоборств в матче с «Оренбургом».

Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев. Матч закончился со счётом 0:0.

После 16 матчей чемпионата России команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 14-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 29 очков и располагаются на пятой строчке.

Калининградская команда не проигрывает в РПЛ в течение шести матчей.