"Рубин" вылетел из Кубка России

Тульский "Арсенал" выиграл дома у "Рубина" в матче плей-офф Кубка России (0:0, 3:2 - по пенальти).

© ФК "Рубин"

Фото: ФК "Рубин"

В основное время игры команды не сумели отличиться и выявить победителя. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась тульская команда.

Кубок России

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

Серия пенальти: Большаков - 0:0 (вратарь). Безруков - 0:1. Калмыков - 1:1. Вуячич - 1:2. Брнович - 1:2 (мимо). Васильев - 1:2 (выше). Пенчиков - 2:2. Арройо - 2:2 (вратарь). Мирзов - 3:2. Кузяев - 3:2 (вратарь).

"Арсенал": Мелихов, Большаков, Ботака-Иобома (Кармаев, 88), Пенчиков, Попов, Раздорских (Аванесян, 70), Цараев (Ахлинви, 90+2), Брнович, Мирзов, Горбунов (Липовой, 71), Максимов (Калмыков, 70).

"Рубин": Нигматуллин, Лобов, Арройо, Вуячич, Тесленко, Кабутов, Ходжа (Васильев, 85), Апшацев (Иванов, 62), Кузяев, Шабанхаджай (Безруков, 62), Сиве.

Предупреждения: Кузяев, 32, Аванесян, 77.