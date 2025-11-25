"Галатасарай" уступил дома "Юниону" в матче Лиги чемпионов

"Юнион" одержал в гостях победу над "Галатасараем" в ЛЧ (1:0).

Полузащитник Промис Дэвид отличился на 57-й минуте и принес гостям победу в Стамбуле.

Таким образом турецкая команда прервала свою трехматчевую победную серию.

Лига чемпионов

Общий этап. 5 тур

Гол: Дэвид, 57.

"Галатасарай": Чакыр, Якобс (Уньяй, 53), Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Гюндоган, Торрейра, Йылмаз, Сара, Сане, Икарди.

"Юнион": Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Ньянг (Лисен, 90), Аит-Эль-Хадж (Схофс, 71), ван де Перре, Зорган, Халайли, Дэвид (Родригес, 58), Флоруч (Буфаль, 71).

Предупреждения: Гюндоган, 13, Дэвид, 37, Торрейра, 63, Халайли, 63, Санчес, 64, Уньяй, 80.

Удаление: Уньяй, 89.