"Челси" разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

В центральном матче дня пятого тура общего раунда Лиги чемпионов в Лондоне "Челси" уверенно разобрался с "Барселоной" - 3:0.

Хозяева с первых же минут стали играть очень плотно против соперника, не давая игрокам каталонского клуба ни времени, ни пространства. Против главной звезды Ламина Ямаля действовал Марк Кукурелья. И дуэль у своего партнера по сборной Испании он выиграл вчистую.

Игроки "Челси" больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника, однако первый мяч в воротах гостей побывал не без помощи игроков "Барселоны". После прострела Кукурельи мяч попал в Жюля Кунде, а вторым движением он неловко его направил в собственные ворота.

В конце первого тайма "Барса" осталась вдесятером. Фол на Кукурелье принес вторую в матче желтую карточку Рональду Араухо.

Во втором тайме "Барселона" также была бледной тенью самих себя. Команда Ханса-Дитера Флика создала всего один опасный момент у ворот лондонцев, и уже при счете 3:0.

До этого Эстевао и Лиам Делап дважды огорчили гостей.

"Барселона" после этого поражения с семью очками занимает 15-е место, "Челси" с 10-ю поднялся на десятую строчку.

А вот другие клубы из Англии свои матчи проиграли. "Манчетсер Сити" дома неожиданно уступил немецкому "Байеру" - 0:2, "Ньюкасл" во Франции проиграл "Марселю" - 1:2.

Дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Вильярреал" - 4:0. "Аякс" так и остался единственной командой, пока не набравшей очков. На этот раз клуб из Нидерландов дома проиграл "Бенфике" - 0:2.

Норвежский "Буде Глимт" в упорной борьбе уступил "Ювентусу" - 2:3, "Галатасарай" дома потерпел поражение от "Юниона" - 0:1, "Наполи" дома добился победы над "Карабахом" - 2:0, а "Славия" и "Атлетик" так и не смогли забить голов.