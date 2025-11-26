Вратарь норвежского клуба установил рекорд ЛЧ среди россиян

Голкипер норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:3) установил рекорд по числу сейвов в одной игре турнира среди россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Opta.

© ФК "Буде-Глимт"

Вратарь превзошел достижение сразу нескольких соотечественников. Сергею Рыжикову, Владимиру Габулову, Илье Помазуну и дважды Игорю Акинфееву удавалось сделать по девять сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

Кроме того, Хайкин вышел на первое место по числу предотвращенных голов среди всех вратарей в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. У «Буде-Глимта» показатель ожидаемых пропущенных мячей равняется 15,1. Россиянин пропустил 10 голов.

Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии.