Смолов вспомнил, как отказался переходить в клуб из Китая за €9 млн

Бывший футболист сборной России Федор Смолов в эфире подкаста SMOL FM вспомнил, как отказался от перехода в клуб из чемпионата Китая за €9 млн, и рассказал, что это очень возмутило Павла Мамаева.

«Я говорю: «Да не, у меня Дортмунд есть. Мы в переговорах». Он говорит: «Какой Дортмунд?! Тебе девять дают!» Я говорю: «Если в Дортмунд перейду, у меня девять и так будет». Типа в Дортмунд я не перейду из Китая. В итоге куда перешел? В «Броук Бойз»!» — поделился Смолов.

24 мая 2025 Смолов впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. Выступая за футбольный клуб «Краснодар», форвард выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы «быков» в матче 30-го тура над московским «Динамо» — 3:0.

После завершения сезона-2024/25 Смолов покинул «Краснодар» и сыграл несколько матчей за медийную команду. Смолов в своей карьере выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.