Юран оценил опыт работы в турецком клубе

Бывший главный тренер турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Сергей Юран считает очень полезным опыт работы во второй по силе лиге чемпионата Турции. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Юран возглавил клуб 1 июля, соглашение со специалистом было рассчитано на один сезон. 29 октября клуб расторг контракт с россиянином.

"Считаю, получил очень полезный опыт, - сказал Юран. - Во второй по силе турецкой лиге серьезный уровень футбола. Я сначала скептически относился к этому варианту, но, когда посмотрел записи матчей, окунулся в работу, был удивлен классом команд".

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки".

В середине июня владельцем "Серик Беледиеспор" стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба "Химки" Туфан Садыгов. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат.