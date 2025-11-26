Гендиректор ЦСКА рассказал о знакомстве с новым руководителем "Спартака"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об общении с Сергеем Некрасовым, занимающем аналогичную должность в "Спартаке".

© Rusfootball

"Да, мы знакомы. Пообщались перед матчем, пожелали хорошей игры и без травм. И после встречи поговорили. Он делает все возможное, чтобы тот клуб, в котором он сейчас трудится, добивался результата", — приводит слова Бабаева "Матч ТВ".

"Спартак" обыграл ЦСКА в домашнем дерби в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча в субботу, 22 ноября завершилась со счетом 1:0. Армейцы набрали 33 очка и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" после 16-ти туров идет шестым с 28 очками.

Сергей Некрасов стал генеральным директором красно-белых в начале октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал в клубе с лета 2023 года. Ранее сообщалось, что новый функционер являлся болельщиком ЦСКА. В его социальных сетях опубликованы фотографии в шарфе красно-синих.