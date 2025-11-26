Объявлены номинанты приза "За верность" имени Черенкова

Агентство ТАСС в среду опубликовало список номинантов на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова. Приз "За верность" учрежден агентством при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года.

Основные номинации

Приз "За верность" разделен на основные и специальные номинации. В основные вошли категории "Российская премьер-лига (РПЛ)", "Первая лига" и "Вторая лига".

На победу в категории "РПЛ" претендуют 11 футболистов: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Константин Тюкавин и Игорь Лещук (оба - "Динамо"), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Ризван Уциев ("Ахмат"), Андрей Малых ("Оренбург"), Хорен Байрамян ("Ростов"), Сергей Петров ("Краснодар").

В категории "Первая лига" поборются за победу 8 футболистов, в числе номинантов Ильнур Альшин ("Факел"), Руслан Аюкин ("Камаз"), Денис и Дмитрий Рахмановы ("Волга"), Дмитрий Самойлов ("Шинник"), Андрей Голубев и Марат Ситдиков (оба - "Нефтехимик"), Артем Мамин ("Урал").

Номинантами в категории "Вторая лига" стали Даниил Зуев, Андрей Придюк и Евгений Тюкалов (все - "Амкар"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Дмитрий Лесников и Алексей Павлишин (оба - "Волгарь"), Иван Житников ("Динамо", Барнаул), Андрей Пыркин ("Череповец"), Аскер Делок ("Дружба") и Александр Бем ("Тюмень").

Специальные номинации

В рамках приза "За верность" будут отмечены победители в пяти специальных номинациях: "За вклад в российский футбол", "За преданность делу", "За выдающиеся достижения в жизни", "Лучший воспитанник", "Лучший товарищ по команде".

На приз в категории "За вклад в российский футбол" поборются Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Юрий Семин, Валерий Газзаев и Олег Романцев.

В список номинантов в категории "За преданность делу" вошли Михаил Бирюков и Семак (оба - "Зенит"), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов и Сергей Шахвердов (все - "Черноморец"), Алексей Поддубский ("СКА-Хабаровск"), Максим Грошев и Николай Мыльников (оба - "Оренбург"), Сергей Дудкин ("Зенит", Пенза), Валерий Кондрашов ("Волгарь"), Александр Кузнецов ("Леон Сатурн"), Кирилл Матушанский ("Звезда"), Алексей Завгородний и Александр Петров (оба -"Торпедо", Москва), Николай Таран ("Севастополь"), Павел Черных ("Тюмень"), Владимир Никольский ("Торпедо", Владимир).

Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин, Эдуард Безуглов и Янис Шебут претендуют на победу в категории "За выдающиеся достижения в жизни".

9 футболистов вошли в число номинантов в категории "Лучший воспитанник": Тюкавин, Эдуард Сперцян и Александр Черников (оба - "Краснодар"), Алексей Батраков и Баринов (оба - "Локомотив"), Аюкин, Бартасевич, Денис и Дмитрий Рахмановы.

Номинантами в категории "Лучший товарищ по команде" стали Михаил Кержаков и Дуглас Сантос (оба - "Зенит"), Петров ("Краснодар"), Данил Круговой (ЦСКА), Олег Иванов ("Рубин"), Артем Дзюба ("Акрон") и Денис Глушаков (завершил карьеру).

О жюри и итогах

25 августа стартовал прием заявок на приз "За верность". Победители номинаций будут выбраны решением жюри. Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря в Москве.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий.