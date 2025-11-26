Тренер "Динамо" поддержал Алдонина в борьбе с раком

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев поддержал экс-футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина на фоне новостей о его тяжелой болезни.

"Евгений мой родственник. Он всегда был борец и на футбольном поле, где выигрывал практически все единоборства. Надеюсь, он и эту борьбу выиграет. Желаю ему этого. Мы все с ним рядом, любим его и думаем только о нем. Жека, только вперед!" — приводит слова Гусева "Матч ТВ".

22 ноября стало известно, что Евгению Алдонину требуется длительное и дорогостоящее лечение в связи с выявлением тяжелой болезни. Пресс-служба РПЛ объявила сбор средств для футболиста. Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он два раза выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем кубка страны, а также Кубка УЕФА. Кроме того, на счету 45-летнего футболиста 29 матчей за сборную России.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" после ухода Валерия Карпина 17 ноября.