Футболист Расулов назвал идеального тренера для "Динамо"

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал бы идеальным главным тренером для московского футбольного клуба "Динамо". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь "Динамо" Курбан Расулов.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо". Временно исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

"Идеальный тренер для "Динамо"? Гвардиола. С ним будут шансы на чемпионство", - сказал Расулов.

Также игрок высказался о перспективах Гусева. Ранее член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин пообещал оставить Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся матчи в 2025 году. "У нас есть тренер, мы всегда за него. Руководство принимает решение, кто будет работать. Если Ролан Александрович даст тот результат, который требуется, условно, выполнит поставленную задачу, то это супер", - отметил Расулов.

Под руководством Гусева "Динамо" победило в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) махачкалинское "Динамо" (3:0), в 2025 году команде осталось сыграть в РПЛ с грозненским "Ахматом" (30 ноября) и московским "Спартаком" (6 декабря). В Фонбет - Кубке России бело-голубые 27 ноября встретятся с петербургским "Зенитом" в ответном матче 1/4 финала "пути РПЛ". Первая встреча соперников завершилась победой столичного коллектива (3:1).