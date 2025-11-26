Карпин признался, когда решил покинуть «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл, когда принял решение покинуть московское «Динамо». Недавно специалист объявил о решении покинуть тренерский мостик бело-голубых и сконцентрироваться на сборной.

«Мысль такая [об уходе] посетила меня ещё перед ноябрьским сбором сборной России, после матча «Динамо» с «Акроном». И уже сформировалось окончательно после матча с Чили. Взял ещё день и две ночи, чтобы всё продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли ещё сутки в Москве, и после этого уже принял такое решение», — сказал Валерий Карпин в эфире телеканала «Россия 24».