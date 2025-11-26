Тюкавин оценил свое состояние после травмы

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о текущей физической форме.

"Понятно, что я пока не в лучшей форме. Наверное, это видно. Сколько решит тренерский штаб, столько и буду играть. Не обижусь, если на 20-30-й минутах меня поменяют", — приводит слова Тюкавина "РБ Спорт".

Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена в марте 2025 года, из-за чего не принимал участия в матчах до 13 сентября. В текущем сезоне форвард принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.

Ближайший матч "Динамо" состоится в четверг, 27 ноября. В этот день бело-голубые встретятся с "Зенитом" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве. Начало – в 20:30 по столичному времени. В первой встрече команд бело-голубые одержали победу со счетом 3:1.