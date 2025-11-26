Глушаков назвал мясорубкой матч «Локомотива» с «Краснодаром»

Бывший футболист Денис Глушаков высказался о матчах 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, отметив игру «Локомотив» — «Краснодар» (1:1).

«Сенсаций нет. Наверное, больше понравился матч «Локомотива» с «Краснодаром» — прям захватывающая игра. Бойцы собрались. Говорят, судьи мешали, ещё что-то. Мне, наоборот, понравилось то, что судья не лез никуда, они там мясорубку небольшую устроили. Моментов было много, и хороший матч получился. Ну, конечно, «Спартак» — то, что выиграл у ЦСКА», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» одержал победу в московском дерби с ЦСКА со счётом 1:0.