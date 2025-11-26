Тренер «Торпедо» призвал дать шанс Романову в «Спартаке»

«Надо доверять своим». Олег Кононов призвал дать шанс Романову в «Спартаке»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов призвал дать шанс Вадиму Романову в московском «Спартаке». Романов исполняет обязанности главного тренера после ухода из клуба Деяна Станковича. В первом матче под руководством Вадима Романова «Спартак» одержал победу над ЦСКА (1:0).

«Романова я не так хорошо знаю. С ЦСКА сыграли достойно в дерби и выиграли. Почему бы ему не попробовать поработать в «Спартаке»? Надо доверять своим воспитанниками и российским тренерам», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что сам Кононов прежде также работал в московском «Спартаке».

