Глушаков назвал команды, которые вылетят из РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков назвал команды, которые могут вылететь из РПЛ по итогам сезона.

"Пари НН" — это всё понятно прекрасно. Мне кажется, "Сочи", наверное, поменяется с "Оренбургом", вот так. "Пари" напрямую, я думаю, всё, мне кажется, им уже ничего не поможет. Сложно будет", - сказал Глушаков в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

После 16 сыгранных туров "Пари НН" располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками. "Сочи" занимает предпоследнее место с таким же количеством баллов в своем активе, оренбуржцы располагаются на 14 месте с 12 очками.

По итогам прошлого сезона напрямую из РПЛ в Первую Лигу вылетел воронежский "Факел" и "Оренбург". Оренбуржцев вернули в лигу после исключения московского "Торпедо" из числа участников.