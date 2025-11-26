Винисиус провел худшую серию за четыре года

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не совершил ни одного результативного действия в последних семи матчах во всех турнирах — это его худшая серия за последние четыре года. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

В последний раз бразилец забивал на клубном уровне ещё в начале октября — в матче с «Вильярреалом» он оформил дубль. С тех пор Винисиус провёл девять матчей, учитывая игры за сборную, и не сумел ни забить, ни отдать результативный пас.

Отметим, что действующий контракт бразильского футболиста с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Винисиус не может договориться со «сливочными» о новом соглашении.